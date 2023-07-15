Российские военные ликвидировали украинские ДРГ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня утром группа противника хотела провести разведку на севере Дорожнянки. Наши подразделения нанесли по противнику минометный огонь, противник отошел в направлении Гуляйполя. На ореховском направлении были выявлены две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые передвигались в направлении Степового и Пятихаток. Совместными слаженными действиями группы были выявлены и ликвидированы", – уточнилон.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Также российские силы ликвидировали БПЛА украинской армии в районе Хлеборобного Запорожской области, Горловки, Марьинки Донецкой Народной Республики, Новокраснянки и Сватова Луганской Народной Республики.

Армия России уничтожила БМП ВСУ из гаубицы Д-20 на Краснолиманском направлении