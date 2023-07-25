ВС РФ взяли под контроль Сергеевку на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные из 15-й мотострелковой бригады освободили населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Об этом 25 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Андрея Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка", – сказал он.

Конашенков уточнил, что это позволило войскам ВС РФ продвинуться до 4 километров вглубь фронта и до 2 километров – в глубину боевого порядка ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление ВСУ отстает от намеченного графика. По его мнению, причина кроется в нехватке боеприпасов. В то же время он заметил, что не переживает по этому поводу, поскольку боевые действия – на компьютерная игра.



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