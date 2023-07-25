ВС РФ уничтожили склады ВСУ с боеприпасами западного производства в Житомирской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ смогли уничтожить несколько складов, в которых хранились оружие и техника западного производства, на северо-западе Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Чуднов Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран", – сказал он.

Также в районе населенного пункта Вязовок Черкасской области российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, добавил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, были поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в районах Первомайского и Торского Донецкой Народной Республики.

Ранее Конашенков сообщал, что ВС РФ ударили по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска. Также им удалось ликвидировать объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинской армии в районе Николаева.

Все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены, резюмировал он.



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