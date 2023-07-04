Гладков отправил в отставку своего заместителя за некачественное восстановление Шебекина

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Вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев был отправлен в отставку за некачественное проведение работ по восстановлению жилых домов в пострадавших от обстрелов ВСУ Шебекине и Новой Таволжанке. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева", – написал он.

С 2013 по 2015 год Полежаев находился на должности первого заместителя главы администрации Белгорода, до 2019-го был главой областного центра, указано на сайте областного правительства. В январе 2019 года он был назначен заместителем губернатора региона и руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству.

Ранее Гладков заявлял, что основные восстановительные работы в Шебекинском округе будут завершены к 1 августа.

Он добавил, что 25 июня был открыт въезд в Шебекино и в село Новая Таволжанка, на пути движения транспорта будет осуществляться выборочный контроль.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Шебекино и другие приграничные населенные пункты Белгородской области.

Так, 3 июля под обстрел со стороны украинских военных попало село Кукуевка Белгородской области. Гладков отмечал, что осколки снарядов выбили окна домов, были посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. Никто не пострадал.



Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа