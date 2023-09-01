Российские силы за неделю уничтожили 281 украинский беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы за неделю сбили 281 украинский БПЛА, а также 29 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа в западных областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в общей сложности с начала спецоперации российские силы ликвидировали 466 самолетов, 247 вертолетов, а также 6 293 БПЛА.

Украинская сторона продолжает атаковать российскую территорию с помощью дронов. Так, 1 сентября Киев предпринял новую попытку ударить по Белгородской области. Российские силы пресекли атаку БПЛА около 07:30 по московскому времени.

До этого Сергей Собянин информировал, что украинский беспилотник был сбит рядом с Люберцами. По его словам, пострадавших и разрушений не выявили.

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