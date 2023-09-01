ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью – МО РФ

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Российские средства ПВО пресекли попытку "киевского режима" совершить террористическую атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по территории РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что украинский беспилотник был уничтожен около 21:15 по московскому времени в воздухе над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении беспилотника самолетного типа в воздухе над Люберецким районом Московской области.

До этого Сергей Собянин заявил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата к Москве. Беспилотник, уточнял он, был сбит рядом с Люберцами.

Новости часа: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве