01 сентября, 07:54Происшествия
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Люберецким районом
Фото: ТАСС/Вадим Жернов
Утром дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России, сообщили в Минобороны.
Беспилотник самолетного типа уничтожили в воздухе над Люберецким районом Московской области.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата к Москве. Беспилотник был сбит рядом с Люберцами.
Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Днем ранее, 31 августа, Собянин сообщал, что ПВО уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья БПЛА, летевший по направлению к Москве. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было.
Собянин: летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой
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