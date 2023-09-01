В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Люберецким районом

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Утром дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России, сообщили в Минобороны.

Беспилотник самолетного типа уничтожили в воздухе над Люберецким районом Московской области.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата к Москве. Беспилотник был сбит рядом с Люберцами.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Днем ранее, 31 августа, Собянин сообщал, что ПВО уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья БПЛА, летевший по направлению к Москве. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было.

Собянин: летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой