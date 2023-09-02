В МО РФ сообщили о пресечении еще одной атаки Киева по Крымскому мосту

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 2 сентября, около 02:10 по московскому времени, украинская сторона вновь предприняла попытку террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские военнослужащие уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Украина уже предпринимала попытку атаковать Крымский мост при помощи беспилотного катера. Его также уничтожили в Черном море.

До этого российские силы перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, которым предпринималась попытка удара по территориям РФ.

Почти 30 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили на западе РФ