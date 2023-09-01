В Белом доме заявили, что США не поддерживают удары Украины по России

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Администрация США не поддерживает и не поощряет удары Украины вглубь территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

"Мы сосредоточены на том, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию, собственную землю", – цитирует его ТАСС.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.

Российские средства ПВО также сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

Помимо этого, 31 августа Собянин сообщал, что ПВО уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья БПЛА, летевший по направлению к Москве. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было.

Также утром 1 сентября российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотника к Москве. Он был сбит рядом с Люберцами.

Неопознанный объект обнаружили в небе над Псковом в ночь на 1 сентября