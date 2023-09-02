В Белгородской области перехватили украинский беспилотник – МО РФ

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В пятницу, 1 сентября, около 23:00 по московскому времени была пресечена очередная попытка Украины совершить атаку БПЛА по территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что украинский беспилотник самолетного типа был перехвачен над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по селу Троицкое Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в результате обстрела пострадавших нет.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска в период с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов по пунктам управления, портовым объектам и местам размещения авиатехники украинской армии.

Неопознанный объект обнаружили в небе над Псковом в ночь на 1 сентября