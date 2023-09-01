ВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Вооруженные силы (ВС) РФ в период с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов по пунктам управления, портовым объектам и местам размещения авиатехники украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары наносились российскими военными оружием высокой дальности. Они совершались с воздушных и морских объектов.

"В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства", – говорится в сообщении ведомства.

До этого российские артиллеристы ликвидировали в ДНР украинский пункт управления беспилотниками. Помимо этого, экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" успешно выполнили огневые задачи по скоплениям пехотных подразделений украинской армии в районе Клещеевки.



Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР