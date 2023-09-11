11 сентября, 11:07Политика
Российская авиация сметет ВВС Великобритании в случае войны – СМИ
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Военно-воздушные силы Великобритании слабее российской авиации, так как уступают по числу единиц техники в восемь раз. Об этом сообщает Daily Mail.
"Парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен, если Великобритания вступит в войну с Владимиром Путиным", – отмечается в материале.
ВВС Великобритании насчитывают 169 истребителей, Россия располагает 1 500 самолетами, уточнил автор статьи. В британской авиации считают, что количество компенсируется за счет совершенства истребителей, однако в отчете Минобороны указано, что государство находится в опасном положении, подчеркнуло издание.
Однако авиация Великобритании планирует модернизировать 30 истребителей Typhoon.
По словам автора материала, британское Минобороны пока не намерено расширять парк истребителей F-35B. Планируется, что к 2025 году у государства будет 74 самолета, заключило издание.
Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что цели Украины и ее западных союзников больше не совпадают. По словам экс-военного, страны Запада преследовали в украинском конфликте цель ослабить Россию. Сейчас же, заявил он, когда Москва не представляет угрозы для Европы, западные союзники Украины переориентировались на внутренние проблемы.
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