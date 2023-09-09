В Британии заявили о трещине в отношениях Украины и ее союзников

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Цели Украины и ее западных союзников больше не совпадают. Об этом заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

По словам экс-военного, страны Запада преследовали в украинском конфликте цель ослабить Россию. Сейчас же, заявил он, когда Москва не представляет угрозы для Европы, западные союзники Украины переориентировались на внутренние проблемы, в то время как Украина все еще пытается вытеснить силы РФ.

"Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников", – цитирует Белла Sky News.

Несмотря на то, что союзники все еще не отказываются помогать Украине в конфликте, они начинают сомневаться в поставленных ею целях, сказал экс-вице-маршал.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что превосходство России в небе мешает контрнаступлению ВСУ, а введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются. По его словам, чтобы ускорить контрнаступление, Украине нужно больше западной техники, в частности современных истребителей.

