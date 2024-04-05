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Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину "Азовец", принадлежащую запрещенной в России террористической организации "Азов", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным "Карат".

Украинские СМИ утверждали, что скандально известный "Азовец" разработали в 2015 году как "танк для ведения боя в условиях города". Одну единицу "Азовца" оценили в пять миллионов долларов.

В 2016 году "Азовец" подготовили к испытаниям, однако позже их остановили, поскольку выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на дорогостоящую машину установили обычные камеры от домофонов. Тогда военная прокуратура и СБУ возбудили уголовное дело. Вскоре единственный экземпляр "Азовца" похитили у разработчиков в Киеве. Были подозрения, что его угнали боевики "Азова" и спрятали на своей базе.

"Карат" рассказал, что когда российские войска продвинулись, местные жители показали, что в какое-то время там закопали образец техники. Ремонтно-эвакуационные подразделения РФ прибыли к этому месту и обнаружили бронемашину. По его словам, "налицо распил бюджета".

"Попытались что-то создать, а может, даже и не пытались, специально выбили деньги на это. Сделали один экземпляр, совершенно никчемный… Так получилось, что отдали указание – концы в воду", – заключил "Карат".

Ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области. По данным Минобороны, также российские силы поразили склад боеприпасов, живую силу и военную технику ВСУ в 135 районах.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российским войскам удалось поразить в Харькове танковое училище Вооруженных сил Украины с иностранными танками и инструкторами. С его слов, под удар также попала подстанция, после чего в городе пропал свет.