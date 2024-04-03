Захарова заявила, что французских солдат могут подготовить к переброске на Украину

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Около 1 500 французских солдат могут привести в готовность для переброса на Украину в апреле, сообщает RT со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, ведомство располагает новыми появившимися сведениями о действиях Парижа в отношении военного контингента.

"В этих целях командование французского Иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", – отметила дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от главы Минобороны республики Себастьяна Лекорна сформировать новый пакет военной помощи Украине. Министр уточнил, что штабы, генеральная дирекция по вооружению работают над этим, в частности касательно наземного оборудования.

