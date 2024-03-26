Франция вступит в прямое боестолкновение с Россией при крахе обороны ВСУ – СМИ

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Армия Франции может вступить в прямой конфликт с Россией, если ВСУ потерпят тотальный крах. Об этом со ссылкой на источник в военных кругах сообщает французский телеканал LCI.

Согласно данным источника, существует несколько сценариев отправки французских войск на Украину. На телеканале подчеркивают, что самым опасным является вариант, предполагающий размещение военнослужащих страны НАТО на линии соприкосновения, в укрепрайонах и траншеях ВСУ.

"Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах", – заявили на телеканале.

При этом наиболее возможными вариантами участия Парижа в конфликте называются строительство военных заводов для Киева или размещение французских сил под Одессой для прикрытия ключевого порта Украины.

О возможности отправки войск стран Запада на Украину Макрон заявил 27 февраля. Кроме того, украинский лидер заявлял, что страны Запада хотят изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов Украине.

В свою очередь, начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявлял, что французская армия ведет подготовку к самым тяжелым столкновениям, чтобы в случае необходимости отстоять свои интересы.

