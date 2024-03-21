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Украина может в ближайшее время проиграть в конфликте с Россией. Об этом сообщил в частном разговоре в Елисейском дворце французский лидер Эммануэль Макрон, передает издание Politico со ссылкой на источники.

По словам Макрона, на данный момент в конфликте сохраняется период переговоров, а не мобилизации, что, по его словам, нужно изменить.

"Нужно действительно взять под контроль войска и мобилизовать гораздо больше населения", – заверил Макрон.

В частной беседе президент Франции обсуждал и выборы в Европарламенте, которые состоятся 6–9 июня.

Впервые предложение об отправке сухопутных войск западных стран на Украину Макрон сделал 27 февраля. Как утверждал директор СВР РФ Сергей Нарышкин, французский контингент может составить примерно две тысячи человек только на первом этапе.

По словам главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, войска из Франции необходимы Киеву для удержания власти и подавления протестов.



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