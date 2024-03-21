Глава генштаба Франции заявил, что помощь Украине может пойти дальше поставок оружия

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Помощь Запада Украине может пойти дальше поставок вооружения. Об этом заявил начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард на встрече с главкомом Вооруженными силами Швеции Микаэлем Байденом, передает агентство AFP.

Буркхард сказал, что правительство Украины не просило отправить иностранных бойцов. Однако начальник генштаба считает, что НАТО следует быть готовой к разному развитию ситуации.

Начальник французского генштаба добавил, что РФ не верит в переход Запада от поставок вооружения к прямому участию в украинском конфликте. Он считает, что следует показать, что Москва "не может использовать эту логику и идти до конца".

Генерал добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон недавними заявлениями пытался показать, что "знает, что стоит на кону на Украине".

О возможности отправки войск стран Запада на Украину Макрон заявил 27 февраля. Кроме того, украинский лидер заявлял, что страны Запада хотят изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов Украине.

В свою очередь, начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявлял, что французская армия ведет подготовку к самым тяжелым столкновениям, чтобы в случае необходимости отстоять свои интересы.