Франция второй раз попыталась заблокировать СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

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Французская сторона во второй раз пытается под надуманными предлогами прервать запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по поводу 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

На заседании постпред Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил, что поднимаемый Россией вопрос является не актуальным, а Совбез ООН, по его словам, не является тем местом, где стоит обсуждать исторические темы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение в связи с непрофессиональным поведением делегации Франции, которая сорвала заседание Совбеза ООН по поводу агрессии НАТО против Югославии 1999 года.

Совбез ООН решил провести голосование за повестку, в итоге за высказались лишь Алжир, Китай и Россия, а еще 11 стран воздержались. Поэтому вопрос отклонили из-за отсутствия 9 необходимых голосов. По мнению Захаровой, члены Совбеза были под давлением со стороны делегаций Запада, поэтому воздержались от голосования.

После этого Россия запросила новое заседание Совбеза (СБ) ООН по поводу 25-летней агрессии НАТО против Югославии.

