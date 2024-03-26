Россия запросила новое заседание СБ ООН по Югославии

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Россия запросила провести новое заседание Совбеза (СБ) ООН по поводу 25-летней агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Теперь, как он утверждает, российская сторона ожидает ответа от японского председателя Совбеза ООН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение в связи с непрофессиональным поведением делегации Франции, которая сорвала заседание Совбеза ООН по поводу агрессии НАТО против Югославии 1999 года.

Совбез ООН решил провести голосование за повестку, в итоге за высказались лишь Алжир, Китай и Россия, а еще 11 стран воздержались. Поэтому вопрос отклонили из-за отсутствия 9 необходимых голосов. По мнению Захаровой, члены Совбеза были под давлением со стороны делегаций Запада, поэтому воздержались от голосования.

