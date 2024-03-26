В МИД РФ возмутились поведением Франции, которая сорвала заседание СБ ООН по Югославии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия выражает возмущение непрофессиональным поведением делегации Франции, которая сорвала заседание Совбеза ООН по поводу агрессии НАТО против Югославии 1999 года. Об этом рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Возмущены <...> поведением Франции, входящей в "пятерку" постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в совете временных правил процедуры и других норм его работы, складывавшихся в течение долгих лет на основе взаимоуважения и учета интересов", – цитирует ее ТАСС.

Она объяснила, что одобренное ранее заседание, приуроченное к 25-й годовщине агрессии НАТО против Югославии, было сорвано 25 марта. Москва, сказала Захарова, пошла на уступки и пригласила на встречу представителя НАТО. Однако Совбез ООН решил провести голосование за повестку, в итоге за высказались лишь Алжир, Китай и Россия, а еще 11 стран воздержались. Поэтому вопрос отклонили из-за отсутствия 9 необходимых голосов.

По мнению Захаровой, члены Совбеза были под давлением со стороны делегаций Запада, поэтому воздержались от голосования. Однако РФ, по ее словам, будет добиваться проведения заседания организации по данной теме в том или ином виде.

Ранее Владимир Путин назвал недопустимыми бомбардировки Югославии 1999 года. Российский лидер уверен, что событиям перед атакой НАТО на страну предшествовала тяжелая гражданская война. В частности, конфликт подогревался извне, рассказывал президент РФ.