Глава МО Франции заявил о подготовке нового пакета помощи для Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от главы Минобороны республики Себастьяна Лекорна сформировать новый пакет военной помощи Украине. Трансляция пресс-конференции с участием министра велась на странице ведомства в соцсети X.

"Штабы, генеральная дирекция по вооружению работают над этим, в частности касательно наземного оборудования. У нас есть колесные танки AMX-10RC, БТР", – уточнил он.

Кроме того, глава ведомства добавил, что в новый пакет военной помощи могут войти и средства противовоздушной обороны с ракетами "Мистраль", которые помогают защищать территории от беспилотников.

При этом дополнительные сведения по данному вопросу министр не стал предоставлять.

Ранее начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард на встрече с главкомом ВС Швеции Микаэлем Байденом сообщил, что помощь Запада Украине может пойти дальше поставок вооружения. Буркхард добавил, что РФ не верит в переход Запада от поставок вооружения к прямому участию в украинском конфликте.

