Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России уничтожили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного министерства, также российские силы поразили склад боеприпасов, живую силу и военную технику ВСУ в 135 районах.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российским войскам удалось поразить в Харькове танковое училище Вооруженных сил Украины с иностранными танками и инструкторами. С его слов, под удар также попала подстанция, после чего в городе пропал свет.

Накануне в Минобороны сообщали, что подразделения РФ продвинулись на трех направлениях в зоне проведения СВО. Российские военные смогли отразить 10 контратак украинских формирований в районах Константиновки, Берестового, Богдановки, Красного в ДНР и Белогоровки в ЛНР.