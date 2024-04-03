03 апреля, 12:36Политика
Песков заявил, что активность Украины требует от спецслужб РФ повышенной готовности
Фото: kremlin.ru
Активные действия Украины требуют от российских спецслужб повышенной готовности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан.
"В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности", – сообщил он.
Представитель Кремля пояснил, что под повышенной мобилизованностью подразумевается готовность спецслужб обеспечить безопасную обстановку.
Утром 2 апреля украинские силы атаковали беспилотниками предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В результате произошедшего пострадали 14 человек. По данным медиков, их состояние имеет положительную динамику.