Песков заявил, что активность Украины требует от спецслужб РФ повышенной готовности

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Активные действия Украины требуют от российских спецслужб повышенной готовности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан.

"В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности", – сообщил он.

Представитель Кремля пояснил, что под повышенной мобилизованностью подразумевается готовность спецслужб обеспечить безопасную обстановку.

Утром 2 апреля украинские силы атаковали беспилотниками предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В результате произошедшего пострадали 14 человек. По данным медиков, их состояние имеет положительную динамику.

