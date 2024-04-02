Представитель генсека ООН призвал прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру

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ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре и призывает прекратить их. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в связи с атакой БПЛА на объекты в Татарстане, передает РИА Новости.

В свою очередь, Минобороны Казахстана опровергло сведения, что атаковавшие Татарстан дроны были запущены с территории республики. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что "подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан". В связи с этим в Минобороны попросили граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

Утром 2 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Елабуге и Нижнекамске, находящиеся в Татарстане. Глава региона Рустам Минниханов сообщал, что украинская армия ударила по НПЗ, но серьезных повреждений не было зафиксировано, а технологический процесс на объектах не нарушен.

В особой экономической зоне "Алабуга" добавили, что дроны нанесли атаку и по общежитию. По данным регионального Минздрава, пострадали 13 человек, их госпитализировали. В министерстве уточнили, что состояние восьми человек оценивается как легкой и средней тяжести, еще пятерых отправили на амбулаторное лечение после проведения лечебно-диагностических мероприятий.

В СК РФ указали, что будут расследоваться факты обстрелов и атак БПЛА по территориям Татарстана, Белгородской области и Донецка.