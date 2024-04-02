Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло до 13

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников по общежитию ОЭЗ "Алабуга" в Елабуге увеличилось до 13 человек. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Как сообщили в ведомстве, травмы получили студенты, включая двух несовершеннолетних граждан. Их доставили в Елабужскую центральную районную больницу.

При этом в министерстве уточнили, что состояние восьми госпитализированных оценивается как легкой и средней тяжести, а оставшихся пятерых человек отправили на амбулаторное лечение после лечебно-диагностических мероприятий.

Украинские беспилотники атаковали объекты в Елабуге и Нижнекамске, которые находятся в Татарстане, утром 2 апреля. Глава региона Рустам Минниханов сообщал, что ВСУ ударили по НПЗ, но серьезных повреждений в результате удара не было зафиксировано, а технологический процесс на объектах не нарушен.

В особой экономической зоне "Алабуга" уточнили, что дроны нанесли атаку и по общежитию, в результате чего несколько граждан пострадали. Следственный комитет России заявил, что будет расследовать факты обстрелов и атак дронов по территориям Татарстана, Белгородской области и Донецка.

