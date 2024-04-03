Число пострадавших после атаки БПЛА на Татарстан выросло до 14 человек

Фото: телеграм-канал "TRASH 116 (ДТП ЧП Треш 116 Татарстан аварии)"

Число пострадавших в результате атаки украинских дронов на предприятия Татарстана достигло 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Все с положительной динамикой", – цитирует РИА Новости.

По данным пресс-службы, из 14 пострадавших еще 6 остаются в больнице, а остальные были выписаны и отпущены домой.

Инцидент случился утром 2 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два предприятия на территории региона – в Елабуге и Нижнекамске, однако технологический процесс на объектах не был нарушен.

В особой экономической зоне "Алабуга" уточняли, что дрон упал на здание общежития в Елабуге. В СК РФ объявили, что будут расследовать данный факт, а также другие удары ВСУ по российским объектам. После этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против ударов по гражданской инфраструктуре и призывает прекратить их.