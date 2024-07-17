Алаудинов пообещал найти и наказать каждого украинского военного преступника

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Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заверил, что Россия найдет всех украинских военных преступников, в частности боевиков "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ), после чего они понесут заслуженное наказание.

"Те фашисты, сатанисты, которые творят вот этот беспредел, даже на войне, должны понять одну вещь. Первое, мы будем искать их, где бы они ни находились. И будем делать все для того, чтобы они ушли к Бандере. Не в плен. Это будет задача номер один нашим бойцам на передовой", – заявил Алаудинов в эфире Первого канала.

По его словам, даже если кто-то из преступников останется жив в ходе спецоперации и сумеет уйти, их всех найдут после завершения СВО. Каждый из них получит свое наказание, которое будет соразмерно тому, что они сделали, добавил он.

Ранее запрещенный "Азов" выложил в своем телеграм-канале видео с расстрелом российского военнослужащего. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя случившееся, заявил, что отвечать на такое кощунство гуманностью и милосердием нельзя. Как он считает, необходимы тотальные казни.

Алаудинов охарактеризовал произошедшее как нарушение Женевских конвенций.