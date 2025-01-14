США и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали документ о формировании комиссии, которая позволит странам наладить стратегическое партнерство. Трансляция заключения договора велась на YouTube-канале Госдепартамента США.

Министр иностранных дел Армении утверждает, что этот документ охватывает сразу несколько сфер, в том числе способствует укреплению экономических и энергетических связей, а также демократических институтов.

Кроме того, договор позволит усилить сотрудничество в области обороны и безопасности, расширить взаимодействие между людьми, продвинуть идеи справедливости и верховенства закона и подтолкнет к развитию высоких технологий.

Армения и США также начинают переговоры по заключению соглашения в области атомной энергетики.

"Оно обеспечит основу для сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному развитию ядерной энергетики с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения", – объяснил Мирзоян.

Ранее правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Законопроект был представлен несколькими прозападными партиями и организациями. Планируется, что его обсудят в парламенте в конце января.

