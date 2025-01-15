Киселев прокомментировал претензии Армении к выпуску программы "Вести недели"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Гендиректор "России сегодня", телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что не в курсе, из-за какого заявления, сделанного в программе "Вести недели", был вызван в министерство иностранных дел Армении посол России в республике Сергей Копыркин. Об этом сообщает News.ru.

В связи с этим телеведущий заявил, что пока комментировать нечего.

Ранее армянский МИД вызвал Копырина и передал ему ноту протеста. Причиной стало недовольство высказываниями российского дипломата, которые были озвучены 12 января в рамках программы "Вести недели".

Представители МИД Армении считают, что послом России "были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".

Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил о возможном запрете программы "Вести недели" с Киселевым. По его словам, содержание всех программ, транслирующихся на территории Армении, должно соответствовать местному законодательству.

