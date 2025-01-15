Министр Айрапетян не исключил запрет "Вестей недели" с Киселевым

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Армения может запретить программу "Вести недели" с журналистом Дмитрием Киселевым. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян, передает "Sputnik Армения" в телеграм-канале.

По словам Айрапетяна, содержание всех программ, транслирующихся на территории Армении, должно соответствовать местному законодательству.

"Я думаю, что ожидания правительства Республики Армения здесь законны и справедливы", – сказал министр.

Ранее армянский МИД вызвал посла РФ в стране Сергея Копырина и передал ему ноту протеста. Причиной стало недовольство высказываниями российского дипломата, которые были озвучены 12 января в рамках программы "Вести недели", вышедшей на Всероссийском гостелеканале.

Представители МИД Армении считают, что послом РФ "были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".