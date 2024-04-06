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06 апреля, 09:00

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"Мой район. Новости": Собянин рассказал о ходе строительства станции "Народное Ополчение"

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В столице начали строить станцию метро "Народное Ополчение" новой Рублево-Архангельской линии. Ее строят в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что специалисты приступили к строительству одного из самых больших радиусов метро, новая линия улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей, а также разгрузит Новорижское шоссе. Известно, что станция "Народное Ополчение" готова на 30%. С нее можно будет сделать пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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