"Мой район. Новости": Собянин рассказал о ходе строительства станции "Народное Ополчение"

В столице начали строить станцию метро "Народное Ополчение" новой Рублево-Архангельской линии. Ее строят в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что специалисты приступили к строительству одного из самых больших радиусов метро, новая линия улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей, а также разгрузит Новорижское шоссе. Известно, что станция "Народное Ополчение" готова на 30%. С нее можно будет сделать пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ).

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