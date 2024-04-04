Поезда временно не ходят через Одинцово на D1 и Белорусском направлении МЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов приостановлено на D1 и Белорусском направлении через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты МЖД принимают меры для скорейшего возобновления движения.

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на МЦД-4 и Киевском направлении МЖД из-за того, что по техническим причинам было затруднено движение на станции Апрелевка.

До этого поезда временно не ходили на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Движения поездов не было от "Баррикадной" до "Текстильщиков" из-за человека на путях. Поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. Позже движение восстановили в полном объеме.

