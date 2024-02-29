29 февраля, 15:20 (обновлено 29.02.2024 15:35)Транспорт
Движения не было на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Поезда временно не ходили на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В департаменте уточняли, что не было движения поездов от "Баррикадной" до "Текстильщиков" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Затем движение было восстановлено, оно вводится в график.
Ранее интервалы движения поездов были увеличены на южном участке Замоскворецкой линии. Спустя несколько минут движение по линии начало вводиться в график.
Между тем ведомство опровергло данные о возгорании или задымлении на станции "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий метро.
Движение составов на Таганско-Краснопресненской линии метро осуществляется штатно
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