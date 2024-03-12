Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов увеличены на МЦД-4 и Киевском направлении МЖД из-за того, что по техническим причинам затруднено движение на станции Апрелевка. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

Там добавили, что некоторые электрички МЦД-4 следуют по укороченным маршрутам до станций Крекшино и Солнечная. Бригада железнодорожников работает на месте.

МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее на Большой кольцевой линии столичного метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов. Причиной стал человек на путях.

До этого поезда временно не ходили на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Не было движения поездов от "Баррикадной" до "Текстильщиков" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.



Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в марте