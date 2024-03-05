Интервалы движения поездов временно увеличивали на БКЛ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На Большой кольцевой линии Московского метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По информации ведомства, движение поездов с задержкой осуществлялось из-за оказавшегося на путях человека.

К настоящему времени движение на линии вводится в график.

До этого движение поездов полностью приостанавливали на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Не было движения поездов от "Баррикадной" до "Текстильщиков". Причиной стал человек на путях.



Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 2–3 марта