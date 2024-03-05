05 марта, 14:58 (обновлено 05.03.2024 15:12)Происшествия
Интервалы движения поездов временно увеличивали на БКЛ
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
На Большой кольцевой линии Московского метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
По информации ведомства, движение поездов с задержкой осуществлялось из-за оказавшегося на путях человека.
К настоящему времени движение на линии вводится в график.
До этого движение поездов полностью приостанавливали на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Не было движения поездов от "Баррикадной" до "Текстильщиков". Причиной стал человек на путях.
Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 2–3 марта
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