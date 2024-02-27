27 февраля, 22:07Транспорт
Интервалы движения поездов временно увеличивали на Замоскворецкой линии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии были временно увеличены из-за человека на путях. Об этом пишет телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
Спустя 6 минут пресс-служба столичного ведомства уточнила, что движение по линии начало вводиться в график.
Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии приостанавливали движение из-за человека на путях. Движения не было от станций "Новаторская" до "Каховской". Однако в ночь на 11 февраля движение было восстановлено.
До этого стало известно, что столичный метрополитен планирует модернизировать систему электроснабжения на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях. Там, в частности, заменят оборудование на тягово-понизительных подстанциях, а также освещение и работу вентиляции.
Поезда на МЦД-1 стали ходить по измененному графику
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