11 мая, 09:15Транспорт
Бесплатные автобусы будут возить москвичей 12 и 14 мая
В дни православных праздников Красная Горка и Радоница для жителей столицы организовали бесплатные автобусные маршруты. 12 мая они будут возить пассажиров от более чем 20 станций метро и Московских центральных диаметров до 15 городских кладбищ, а 14 мая они будут следовать до 11 мемориальных комплексов.
Бесплатный транспорт будет курсировать с 08:00 до 19:00. Расписание движения размещено на сайте департамента транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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