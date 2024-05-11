Бесплатные автобусы будут возить москвичей 12 и 14 мая

В дни православных праздников Красная Горка и Радоница для жителей столицы организовали бесплатные автобусные маршруты. 12 мая они будут возить пассажиров от более чем 20 станций метро и Московских центральных диаметров до 15 городских кладбищ, а 14 мая они будут следовать до 11 мемориальных комплексов.

Бесплатный транспорт будет курсировать с 08:00 до 19:00. Расписание движения размещено на сайте департамента транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.