"Ашан" опроверг слухи об уходе с российского рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сеть магазинов "Ашан" остается в России и планирует дальнейшее развитие, заявили в компании, опровергнув слухи об уходе из РФ, передает ТАСС сообщение компании.

"Ашан ретейл Россия" подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России. <...> Компания планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли", – подчеркнули представители сети.

Ранее корпорация Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, завершила сделку по продаже активов РФ. Теперь их владельцем стала компания "Торговые галереи". На фоне этого события "Ашан" и выступил с заявлением о своих дальнейших планах.

В декабре прошлого года министерство промышленности и торговли РФ увидело риск ухода из страны иностранных продуктовых торговых сетей – "Ашана" и "Атака", Metro Cash&Carry, Globus и Selgros.

Тогда в распоряжении сетей находились 483 точки торговли в 49 субъектах России, а также распределительные и производственные центры. Всего в активе компаний насчитывалось свыше 50 тысяч сотрудников.

