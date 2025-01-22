Трамп допустил ужесточение санкций против России

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Президент США Дональд Трамп счел вероятным дальнейшее ужесточение антироссийских санкций Вашингтона, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Белого дома.

Трамп также в очередной раз повторил, что украинский конфликт не начался бы, если он остался у власти в США по итогам выборов 2020 года.

В первый день своего президентства Трамп подписал указ, который приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США".

Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования украинского кризиса без риска обострения. Он подчеркнул, что официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт.