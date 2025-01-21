Депутат Железняк: решение Трампа о приостановке помощи странам не относится к Украине

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Решение американского лидера Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам не относится к Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Нас это не касается", – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Железняк, Украина почти исчерпала утвержденную США помощь. Для выделения нового пакета помощи нужны будут новые решения конгресса.

Ранее Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике.

Кроме того, новый американский лидер заявил, что после его возвращения в Белый дом другие государства больше не смогут извлекать выгоду за счет США. Он уже запланировал ввести торговые пошлины на все товары из Канады и Мексики в размере 25%.

В свою очередь, в Раде назвали вызовом такое решение Трампа. Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко заявил, что сейчас нет точного понимания, распространяется ли указ на все проекты. Депутат также выразил надежду на то, что украинская сторона использовала выделенные средства эффективно.