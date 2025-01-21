Ушаков: предложений по разговору Путина и Трампа от Вашингтона не поступало

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что от США пока не поступало конкретных сигналов о встрече с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на информацию в СМИ о намерении Вашингтона организовать телефонный разговор с российским лидером. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Пока никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей, еще не было", – добавил Ушаков.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон посылает по этому поводу огромное количество сигналов. Однако, как утверждает помощник президента РФ, Москва ожидает конкретные предложения, которые будут лежать в основе беседы двух лидеров.

Кроме того, Ушаков рассказал, что Путин во время переговоров с лидером КНР выразил готовность России к диалогу с США по поводу конфликта на Украине.

"Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры, соответствующие контакты", – уточнил помощник президента РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации.

Ожидается, что российская сторона на переговорах с республиканцем потребует сохранить контроль над "почти 20% территории Украины", пишут журналисты. Помимо этого, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов, связанных с вступлением в НАТО.

