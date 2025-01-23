Зеленский допустил переговоры с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным. Это может произойти, если лидер США Дональд Трамп гарантирует стране безопасность, заявил он в интервью агентству Bloomberg.

"Я буду делать все, чтобы это приблизить. <...> Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну", – подчеркнул лидер киевского режима.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он изменить свою позицию относительно переговоров с российским президентом, если Украине предложат сделку.

Ранее о согласии украинского лидера на начало переговоров с Россией заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. По его словам, Зеленский хочет завершить конфликт на Украине.

По данным СМИ, Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение 100 дней. Президент США намерен лично контролировать ход переговорного процесса.

Трамп накануне призвал Россию к завершению СВО. Он заявил, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины. Кремль не увидел ничего нового в санкционных угрозах Трампа, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

