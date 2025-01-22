Эксперт Михайлов назвал поведение Зеленского "стадией торга"

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У президента Украины Владимира Зеленского наступила "стадия торга". Об этом в беседе с радио КП заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По словам эксперта, украинский лидер уже оценивает, насколько он готов сократить армию, а также готов ли он признать фактический контроль России над ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, а не юридический.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение своих вооруженных сил в пять раз, как того могут потребовать на мирных переговорах. ВСУ насчитывают 800 тысяч человек, и это число не планируется сокращать. При этом президент Украины еще в декабре 2024 года признавал нехватку сил в рядах ВСУ для возврата утраченных территорий военным путем.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщал, что будет стараться завершить конфликт на Украине как можно скорее. По его информации, Зеленский уже готов к переговорам.