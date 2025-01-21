Зеленский не согласился на сокращение ВСУ в пять раз

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Украина не согласится на сокращение ее вооруженных сил в пять раз. Об этом лидер страны Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

Он объяснил, что этого могут потребовать от Украины на переговорах по урегулированию.

В январе этого года Зеленский заявлял, что ряды вооруженных сил государства насчитывают 800 тысяч человек. Он отмечал, что это количество военных рассредоточено по всей стране.

В январе 2024 года глава Украины называл такую же численность армии. В декабре 2023 года Зеленский отмечал, что в Сухопутных войсках Украины служат более 600 тысяч человек. По информации СМИ, численность этих сил составляла около 250 тысяч человек к январю 2022 года.