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Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал приговорить украинского лидера Владимира Зеленского к пожизненному сроку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию в телеграм-канале парламентария.

Таким образом он отреагировал на информацию журнала Time, согласно которой Зеленский якобы изначально знал, что не сможет вернуть утраченные территории. В связи с этим Дубинский напомнил о существовании в Уголовном кодексе Украины статьи о госизмене.

"Он действовал, отвергая мирные соглашения, нанося вред интересам граждан и государства, что привело к множеству человеческих потерь", – указал депутат.

Сам Зеленский еще в декабре 2024 года признал нехватку сил в рядах ВСУ для возврата утраченных территорий военным путем. Как утверждают СМИ, в связи с этим лидер Украины указал на необходимость поиска дипломатического решения для мирного урегулирования конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже признавал, что Украина в обозримом будущем вряд ли сможет вернуть те территории, которые уже вошли в состав РФ по итогам референдумов. При этом он не дал однозначного ответа на вопрос о необходимости территориальных уступок Киева в рамках будущих переговоров.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

