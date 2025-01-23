Песков: Путин проведет важный международный телефонный разговор

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Владимир Путин 23 января проведет важный международный телефонный разговор. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что это не беседа главы государства и президента США Дональда Трампа, вокруг которой возник ажиотаж.

При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что телефонный разговор Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется, но оба президента согласовывают его практически за считанные часы. В связи с этим он сообщил, что при необходимости беседа между Путиным и Эрдоганом может состояться.

Ранее глава Турции заявил о планах позвонить Путину, чтобы обсудить возможность поставок газа в Словакию через "Турецкий поток".

"Вопрос же поставок относится "все-таки больше к <…> поставщикам газа, больше к "Газпрому", – подчеркнул Песков.

Путин проводил последний раз телефонный разговор с Эрдоганом 3 декабря. Тогда они обсудили обострившуюся обстановку в Сирии. Оба президента выступили за усиленное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса.

Кроме того, лидеры РФ и Турции обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся развития российско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.

