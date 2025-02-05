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05 февраля, 17:23

Политика

Зеленский продлил сроки военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая

Фото: /ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать еще 90 суток – до 9 мая, сообщается в телеграм-канале Верховной рады Украины.

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации истечет на Украине 7 февраля. В середине января парламент проголосовал за его продление.

Ранее Зеленский отверг проведение выборов на Украине до завершения боевых действий. Говоря о собственной легитимности, президент страны заявил об открытости к любым выборам, однако, как он полагает, их не может быть во время конфликта.

В конце прошлого года украинский президент подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года. Вместо них в крупных больницах будут действовать новые экспертные комиссии. Ожидается, что в них будут работать свыше 4,3 тысячи медиков.

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