Глава МИД Венгрии Сийярто назвал мобилизацию на Украине позором для Европы

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Принудительная мобилизация на Украине – это общепризнанный факт и позор для Европы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он высказался об этом на пресс-конференции в Будапеште, передает РИА Новости.

"Общепризнанно, что на Украине ведется открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти", – сказал министр.

По его словам, Киев может себе это позволить из-за провоенных европейских политиков, которые разрешают украинским властям делать все что угодно. Сийярто подчеркнул, что ответственность за это, помимо конкретных исполнителей, лежит и на них.

Ранее депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук предложил пополнять армию страны пенсионерами и полицейскими. По его мнению, есть много отставных военнослужащих и пожилых людей, которые "хотят служить, а им не дают". Он также призвал вернуть в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военных, которые ушли самовольно.