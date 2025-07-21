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Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал "открыть глаза" на насильственную мобилизацию на Украине, передает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети политика.

На своей странице в Х Дюпон-Эньян подчеркнул, что молодых украинцев "хватают" на улице, чтобы отправить в ВСУ. Насильственная мобилизация отражает "демократию", которую поддерживают европейские страны, отметил политик.

В то же время австрийское издание Der Standard отмечает, что украинцы теряют терпение по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Журналисты обратили внимание, что в своих обращениях украинский лидер замалчивает такие проблемы, как дипломатические провалы, неудачи на фронте и насильственная мобилизация. При этом перестановки в правительстве не могут изменить ситуацию, поскольку все действующие лица все равно остаются у власти, подчеркивают авторы материала.

На замалчивание проблем также указала газета Le Monde, пишет RT. В феврале Зеленский заявлял, что ВСУ потеряли 46 тысяч человек, 380 тысяч боевиков получили ранения, а "десятки тысяч" военных пропали без вести с 2022 года.

Авторы газеты заявили, что число погибших больше. По их данным, на Украине нет мест на кладбищах. Из-за этого власти оказываются вынуждены искать новые территории, которые будут переоборудованы под захоронение. По данным журналистов, в этих целях планируется расширить исторический некрополь "Марсово поле" во Львове.

Ранее Зеленский призвал Владимира Путина организовать личную встречу для урегулирования конфликта. По мнению президента Украины, только встреча на уровне лидеров двух государств способна обеспечить длительный мир. Он также добавил, что Киев готов к этим переговорам.